Владельцы НПЗ заключат договор с властями для стабилизации внутреннего рынка

В начале апреля кабмин ввел запрет на экспорт бензина для производителей. Решение приняли на фоне роста мировых цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке. Запрет не будет распространяться на поставки по международным межправительственным соглашениям. Ограничение будет действовать до 31 июля 2026 г.