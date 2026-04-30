Владельцы НПЗ заключат договор с властями для стабилизации внутреннего рынка

Владельцы НПЗ заключат договор с властями для стабилизации внутреннего рынкаК соглашению присоединятся «Лукойл», «Газпром» и «Роснефть»
Нефтяные компании заключат договоры с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) о стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов. Постановление об этом выпустило правительство РФ.
Решение принято для поддержание «достаточных объемов топлива на внутреннем рынке в период традиционного сезонного роста спроса и проведения сельскохозяйственных полевых работ».
Соглашение подпишут владельцы крупнейших НПЗ: «Лукойл», «Газпром» и «Газпром нефть», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», ННК, «ФортеИнвест», «НефтеХимСервис», «Газпром нефтехим Салават», «ТАИФ-НК».
Договоры буду регулировать объемы обеспечения внутреннего рынка топлива и розничные цены на автобензин и дизельное топливо в этом году с учетом ожидаемого уровня инфляции, уточняется в сообщении.
В начале апреля кабмин ввел запрет на экспорт бензина для производителей. Решение приняли на фоне роста мировых цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке. Запрет не будет распространяться на поставки по международным межправительственным соглашениям. Ограничение будет действовать до 31 июля 2026 г.