Владельцы НПЗ заключат договор с властями для стабилизации внутреннего рынка

К соглашению присоединятся «Лукойл», «Газпром» и «Роснефть»
Ведомости

Нефтяные компании заключат договоры с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) о стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов. Постановление об этом выпустило правительство РФ.

Решение принято для поддержание «достаточных объемов топлива на внутреннем рынке в период традиционного сезонного роста спроса и проведения сельскохозяйственных полевых работ».

Соглашение подпишут владельцы крупнейших НПЗ: «Лукойл», «Газпром» и «Газпром нефть», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», ННК, «ФортеИнвест», «НефтеХимСервис», «Газпром нефтехим Салават», «ТАИФ-НК».

Договоры буду регулировать объемы обеспечения внутреннего рынка топлива и розничные цены на автобензин и дизельное топливо в этом году с учетом ожидаемого уровня инфляции, уточняется в сообщении.

В начале апреля кабмин ввел запрет на экспорт бензина для производителей. Решение приняли на фоне роста мировых цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке. Запрет не будет распространяться на поставки по международным межправительственным соглашениям. Ограничение будет действовать до 31 июля 2026 г.

