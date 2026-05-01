Авиакомпания Emirates с 1 мая возобновляет рейсы из Петербурга в Дубай
Авиакомпания Emirates с 1 мая возобновляет регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Дубаем. Об этом сообщает пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор аэропорта «Пулково») в Telegram-канале.
Полеты будут выполняться четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Возобновление прямых рейсов между городами, как ожидается, будет способствовать развитию туризма, деловых связей и транспортной доступности Санкт-Петербурга, отмечает оператор аэропорта.
Билеты на рейсы уже доступны для покупки на сайте авиакомпании и у официальных агентов.
Ранее регулярные рейсы на этом маршруте были приостановлены 28 февраля из-за эскалации на Ближнем Востоке.
8 апреля стало известно, что Израиль откроет воздушное пространство страны и возобновит регулярные рейсы в аэропорту «Бен-Гурион» в Тель-Авиве. Утром 9 апреля также возобновит работу воздушная гавань Герцлии, а 12 апреля – «Рамон» в Эйлате на юге Израиля.