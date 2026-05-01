Экспорт российского газа по «Турецкому потоку» в Европу вырос на 7%
Россия в январе–апреле 2026 г. увеличила поставки газа в Европу по газопроводу «Турецкий поток» на 7% – до 6,2 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют расчеты ТАСС на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
При этом в апреле экспорт по этому маршруту снизился на 28% к марту и на 2% в годовом выражении, составив 1,23 млрд куб. м.
«Турецкий поток» мощностью 31,5 млрд куб. м проходит из России в Турцию по дну Черного моря и обеспечивает поставки в Турцию, а также страны Южной и Юго-Восточной Европы. После прекращения транзита через Украину он остается последним действующим маршрутом экспорта российского газа в европейском направлении. Отправной точкой трубопровода является компрессорная станция «Русская» в районе Анапы.
5 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщал об обнаружении взрывчатки рядом с участком газопровода между Сербией и Венгрией и созыве экстренного заседания Совета обороны. Позднее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерский участок «Турецкого потока» будет взят под охрану военными. По его словам, защита инфраструктуры будет обеспечена на всем протяжении – от границы с Сербией до границы со Словакией.