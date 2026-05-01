Экспорт российского газа по «Турецкому потоку» в Европу вырос на 7%

5 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщал об обнаружении взрывчатки рядом с участком газопровода между Сербией и Венгрией и созыве экстренного заседания Совета обороны. Позднее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерский участок «Турецкого потока» будет взят под охрану военными. По его словам, защита инфраструктуры будет обеспечена на всем протяжении – от границы с Сербией до границы со Словакией.