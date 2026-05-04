Доля сокращающих расходы на персонал компаний выросла до 25%
Доля компаний, использующих меры по сокращению расходов на персонал, увеличилась с 12,4 до 25%. Об этом говорится в ежеквартальном мониторинге Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), с результатами которого ознакомились «Ведомости».
По словам респондентов, прежде всего они планируют сократить наем сотрудников. Примерно 50% организаций отметили, что допускают увольнение части персонала, перевод работников на работу на условиях неполного рабочего времени и отпуска без сохранения зарплаты.
Согласно данным исследования, сокращение спроса на продукцию или услуги стало главным ограничением для бизнеса в I квартале 2026 г. Опрос был проведен в апреле текущего года.
23 апреля «Ведомости» со ссылкой на данные Роструда писали, что число сотрудников, которых планируется сократить, устойчиво растет с середины 2025 г. На 1 апреля число рекомендованных к увольнению работников составило 105 147 человек. Месяцем ранее таких было 104 775 человек, а в феврале – 100 397. В июне прошлого года речь шла о 73 572 сотрудниках. За 10 месяцев число претендентов на сокращение выросло на 43%.