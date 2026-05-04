Доля сокращающих расходы на персонал компаний выросла до 25%

23 апреля «Ведомости» со ссылкой на данные Роструда писали, что число сотрудников, которых планируется сократить, устойчиво растет с середины 2025 г. На 1 апреля число рекомендованных к увольнению работников составило 105 147 человек. Месяцем ранее таких было 104 775 человек, а в феврале – 100 397. В июне прошлого года речь шла о 73 572 сотрудниках. За 10 месяцев число претендентов на сокращение выросло на 43%.