Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,02+0,39%UTAR11,02+1,57%OKEY43,45+1,76%IMOEX2 620,82-1,41%RTSI1 094,42-2,24%RGBI119,66-0,03%RGBITR781,43+0,1%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

ВШЭ: внедрение цифровой маркировки привело к росту прибыли производителей

Ведомости

Спустя три года после введения системы обязательной цифровой маркировки наблюдается рост прибыли и рентабельности производителей. К такому выводу пришли эксперты Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, проанализировав экономическую эффективность отраслей с маркировкой в 2020–2025 гг.

Первый год после внедрения показал снижение прибыльности из-за роста издержек на техническое переоснащение и внедрение новых процессов. Затем механизм снизил уровень нелегальной торговли и перераспределил потребительский спрос в пользу законной продукции. Адаптация отраслей к новым условиям обеспечила рост чистой выручки и сделала такие категории, как обувь, лекарства и питьевая вода, одними из наиболее прибыльных среди регулируемых товаров.

В производстве обуви рентабельность выросла до 15,7% в 2025 г. против 12,7% в 2024 г., в легкой промышленности – до 13,8% с 11,2%. В сегментах с высокой долей малого и среднего бизнеса рентабельность выросла умерено. В молочной отрасли, например, показатель вырос до 7,5% (с 6,6%).

Высокий уровень рентабельности показало производство лекарств для медицины и ветеринарии – 33,4% в 2025 г. против 29,6% в 2024 г. Производство БАДов также стало окупаться лучше – среднегодовой прирост составил 15,2 п. п. В производстве безалкогольных напитков, в том числе питьевой воды, рентабельность составила 21,4%. В пивоваренной отрасли показатель увеличился с 7,5 до 11,6%.

4 мая система маркировки «Честный знак», выполняя поручение Роспотребнадзора, заблокировала продажу 112 000 бутылок воды Baikal pearl, назвав продукцию потенциально небезопасной. До получения официального разрешения Роспотребнадзора отгрузка и продажа продукции производиться не будет. Потребители не смогут купить эту воду до завершения проверок Роспотребнадзора, потому что система маркировки исключает возможность продажи небезопасной продукции.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь