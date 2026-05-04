ВШЭ: внедрение цифровой маркировки привело к росту прибыли производителей
Спустя три года после введения системы обязательной цифровой маркировки наблюдается рост прибыли и рентабельности производителей. К такому выводу пришли эксперты Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, проанализировав экономическую эффективность отраслей с маркировкой в 2020–2025 гг.
Первый год после внедрения показал снижение прибыльности из-за роста издержек на техническое переоснащение и внедрение новых процессов. Затем механизм снизил уровень нелегальной торговли и перераспределил потребительский спрос в пользу законной продукции. Адаптация отраслей к новым условиям обеспечила рост чистой выручки и сделала такие категории, как обувь, лекарства и питьевая вода, одними из наиболее прибыльных среди регулируемых товаров.
В производстве обуви рентабельность выросла до 15,7% в 2025 г. против 12,7% в 2024 г., в легкой промышленности – до 13,8% с 11,2%. В сегментах с высокой долей малого и среднего бизнеса рентабельность выросла умерено. В молочной отрасли, например, показатель вырос до 7,5% (с 6,6%).
Высокий уровень рентабельности показало производство лекарств для медицины и ветеринарии – 33,4% в 2025 г. против 29,6% в 2024 г. Производство БАДов также стало окупаться лучше – среднегодовой прирост составил 15,2 п. п. В производстве безалкогольных напитков, в том числе питьевой воды, рентабельность составила 21,4%. В пивоваренной отрасли показатель увеличился с 7,5 до 11,6%.
4 мая система маркировки «Честный знак», выполняя поручение Роспотребнадзора, заблокировала продажу 112 000 бутылок воды Baikal pearl, назвав продукцию потенциально небезопасной. До получения официального разрешения Роспотребнадзора отгрузка и продажа продукции производиться не будет. Потребители не смогут купить эту воду до завершения проверок Роспотребнадзора, потому что система маркировки исключает возможность продажи небезопасной продукции.