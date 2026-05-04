«Честный знак» заблокировал продажу 112 000 бутылок воды Baikal pearl
Система маркировки «Честный знак», выполняя поручение Роспотребнадзора, заблокировала продажу 112 000 бутылок воды Baikal pearl, назвав продукцию потенциально небезопасной. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы «Честный знак»), передает ТАСС.
Мера коснулась партии в стеклянной таре объемом 0,53 л с датой производства и розлива 22 августа 2025 г., рассказали в ЦРПТ. До получения официального разрешения Роспотребнадзора отгрузка и продажа продукции производиться не будет.
Потребители не смогут купить эту воду до завершения проверок Роспотребнадзора. Система маркировки исключает возможность продажи небезопасной продукции.
28 апреля «Честный знак» заблокировал продажу 338 000 бутылок воды «Джермук», которая поставляется из Армении. Отмечается, что при распространении воды были нарушены обязательные требования. Роспотребнадзор в письме указал на «необходимость принятия срочных мер по недопущению причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан РФ».