«Аэрофлот» отменяет часть рейсов на фоне ограничений в Москве
«Аэрофлот» отменяет и переносит часть рейсов из-за ограничений на вылет и прилет в «Шереметьево» и других аэропортах. Об этом сообщили в авиакомпании.
«Часть рейсов, прибывающих в «Шереметьево», направлены на запасные аэродромы. Перелет данных рейсов будет осуществлен после снятия ограничений и подтверждения возможности перелета», – говорится в сообщении.
В «Аэрофлоте» рекомендовали пассажирам перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло и в разделе «Управление бронированием» на сайте авиакомпании. В случае отмены рейса приезжать в аэропорт не нужно.
5 мая в аэропортах Москвы ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов. Днем того же дня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число сбитых на подлете к Москве украинских беспилотников достигло 13.
Ночью 5 мая средства ПВО уничтожили 289 украинских беспилотников. Минобороны сообщало, что атаки отражались над рядом регионов, включая Московскую область, а также Крым, Татарстан, Краснодарский край и акваторию Азовского моря.