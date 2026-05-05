MTSS218,6-0,34%CNY Бирж.11,053+0,34%IMOEX2 644,37+0,9%RTSI1 105,63+1,02%RGBI119,48-0,18%RGBITR780,5-0,15%
Главная / Бизнес /

«Аэрофлот» отменяет часть рейсов на фоне ограничений в Москве

Ведомости

«Аэрофлот» отменяет и переносит часть рейсов из-за ограничений на вылет и прилет в «Шереметьево» и других аэропортах. Об этом сообщили в авиакомпании.

«Часть рейсов, прибывающих в «Шереметьево», направлены на запасные аэродромы. Перелет данных рейсов будет осуществлен после снятия ограничений и подтверждения возможности перелета», – говорится в сообщении.

В «Аэрофлоте» рекомендовали пассажирам перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло и в разделе «Управление бронированием» на сайте авиакомпании. В случае отмены рейса приезжать в аэропорт не нужно.

5 мая в аэропортах Москвы ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов. Днем того же дня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число сбитых на подлете к Москве украинских беспилотников достигло 13.

Ночью 5 мая средства ПВО уничтожили 289 украинских беспилотников. Минобороны сообщало, что атаки отражались над рядом регионов, включая Московскую область, а также Крым, Татарстан, Краснодарский край и акваторию Азовского моря.

