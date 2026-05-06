Bloomberg: добыча нефти в странах ОПЕК упала до минимума за 36 лет
Добыча нефти странами ОПЕК в апреле сократилась на 420 000 баррелей в сутки и достигла минимального уровня с 1990 г. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, на фоне конфликта на Ближнем Востоке объем добычи составил 20,55 млн баррелей в сутки. Сильнее всего добыча сократилась в Кувейте – на 470 000 баррелей в сутки до 800 000 баррелей. Это менее трети от объемов, которые страна добывала до эскалации на Ближнем Востоке.
Снижение добычи и рост цен связаны с фактическим перекрытием Ормузского пролива, которое препятствует экспорту из Персидского залива.
Опрос Bloomberg проводился еще до объявления ОАЭ о выходе из ОПЕК и ОПЕК+. О решении Абу-Даби стало известно 1 мая. Государственное агентство WAM объясняло выход пересмотром производственной политики, оценкой будущих мощностей и национальными интересами страны.
3 мая сообщалось, что после выхода ОАЭ семь стран ОПЕК+, Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, договорились увеличить добычу нефти с июня 2026 г. на 188 000 баррелей в сутки.