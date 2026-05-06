Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MOEX167,17-1,09%CNY Бирж.10,946-0,97%IMOEX2 632,5-0,45%RTSI1 102,42-0,29%RGBI119,52-0,02%RGBITR781+0,02%
Главная / Бизнес /

Bloomberg: добыча нефти в странах ОПЕК упала до минимума за 36 лет

Ведомости

Добыча нефти странами ОПЕК в апреле сократилась на 420 000 баррелей в сутки и достигла минимального уровня с 1990 г. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, на фоне конфликта на Ближнем Востоке объем добычи составил 20,55 млн баррелей в сутки. Сильнее всего добыча сократилась в Кувейте – на 470 000 баррелей в сутки до 800 000 баррелей. Это менее трети от объемов, которые страна добывала до эскалации на Ближнем Востоке.

Снижение добычи и рост цен связаны с фактическим перекрытием Ормузского пролива, которое препятствует экспорту из Персидского залива.

Опрос Bloomberg проводился еще до объявления ОАЭ о выходе из ОПЕК и ОПЕК+. О решении Абу-Даби стало известно 1 мая. Государственное агентство WAM объясняло выход пересмотром производственной политики, оценкой будущих мощностей и национальными интересами страны.

3 мая сообщалось, что после выхода ОАЭ семь стран ОПЕК+, Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, договорились увеличить добычу нефти с июня 2026 г. на 188 000 баррелей в сутки.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её