CNY Бирж.10,965+0,18%USBN0,121+0,58%VEON-RX63,7-0,16%IMOEX2 615,8-0,63%RTSI1 095,56-0,62%RGBI119,45+0,01%RGBITR780,77+0,04%
Главная / Бизнес /

Росимущество объявит аукцион по продаже «Южуралзолота» 8 мая

Ведомости

Правительство приняло решение о продаже 67,2% акций золотодобывающей компании ПАО «Южуралзолото» (ЮГК) и других активов, входящих в группу ЮГК. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Росимущество.

Аукцион по продаже «Южуралзолота» ведомство собирается объявить 8 мая 2026 г. Сбор заявок продлится 15 мая, а итоги аукциона будут подведены 18 мая. Шаг аукциона составит 2% от начальной цены продажи. Участники должны подать заявку на участие в торгах на площадке «Росэлторг» и внести задаток в размере 20% от начальной цены торгов.

В июле 2025 г. суд обратил ЮГК в государственную собственность. Судебное разбирательство прошло в закрытом режиме. В доход государства были обращены акции группы и 100% долей ООО «Управляющая компания ЮГК».

29 апреля заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что Минфин внес в правительство проект распоряжения о продаже ЮГК. Он уточнил, что проект прошел согласование и находится в стадии технической доработки.

20 апреля Росимущество оценило стоимость продажи 67,2% акций «Южуралзолота» в 140,4 млрд руб. Общая рыночная стоимость акций ЮГК и других компаний, которые входят в группу, оценивается в 162,02 млрд руб.

