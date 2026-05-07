Росимущество объявит аукцион по продаже «Южуралзолота» 8 мая
Аукцион по продаже «Южуралзолота» ведомство собирается объявить 8 мая 2026 г. Сбор заявок продлится 15 мая, а итоги аукциона будут подведены 18 мая. Шаг аукциона составит 2% от начальной цены продажи. Участники должны подать заявку на участие в торгах на площадке «Росэлторг» и внести задаток в размере 20% от начальной цены торгов.
В июле 2025 г. суд обратил ЮГК в государственную собственность. Судебное разбирательство прошло в закрытом режиме. В доход государства были обращены акции группы и 100% долей ООО «Управляющая компания ЮГК».
29 апреля заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что Минфин внес в правительство проект распоряжения о продаже ЮГК. Он уточнил, что проект прошел согласование и находится в стадии технической доработки.
20 апреля Росимущество оценило стоимость продажи 67,2% акций «Южуралзолота» в 140,4 млрд руб. Общая рыночная стоимость акций ЮГК и других компаний, которые входят в группу, оценивается в 162,02 млрд руб.