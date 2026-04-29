Политика

Минфин внес в кабмин проект распоряжения о продаже «Южуралзолота»

Министерство финансов РФ внесло в правительство проект распоряжения о продаже ПАО «Южуралзолото» (ЮГК), подготовка к сделке находится на финальной стадии. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

По его словам, проект прошел согласование и сейчас находится в стадии технической доработки.

«Мы досогласовали проект распоряжения, внесли его в правительство, сейчас правительство его обрабатывает. Там юридико-технические правки, сегодня ожидаю, что мы их согласуем. То есть там идет техническая работа, в целом все под контролем», – рассказал Моисеев (цитата по «РИА Новости»).

27 марта Росимущество объявило об активной подготовке к продаже ЮГК на конкурентных торгах. 16 апреля заместитель министра финансов Моисеев заявил, что проект распоряжения о продаже группы будет внесен в правительство на неделе. Он уточнил, что вынесение компании на торги затянулось из-за процедурных вопросов.

20 апреля Росимущество оценило стоимость продажи 67,2% акций «Южуралзолота» (ПАО «ЮГК») в 140,4 млрд руб. Общая рыночная стоимость акций ЮГК и других компаний, входящих в группу, оценивается в 162,02 млрд руб.

