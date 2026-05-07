Россия с начала 2026 года снизила импорт картофеля на 20%

В марте Картофельный союз обратился в ФАС с просьбой рассмотреть предложение о введении минимальной закупочной цены на поставку картофеля в торговые сети. Союз предложил сетям закупки по соглашениям с минимальными ценами в 80% от объема продаж за 2025 г. Распространить требования предлагается на все торговые сети и магазины, за исключением палаток и ярмарок выходного дня с оборотом до 10 млн руб. в год.