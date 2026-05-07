Россия с начала 2026 года снизила импорт картофеля на 20%
Россия с начала 2026 г. сократила импорт картофеля на 20% относительно такого же периода прошлого года. Он составил около 216 000 т. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минсельхоз.
В министерстве уточнили, что в 2025 г. вступил в силу закон об агроагрегаторах, которые помогают малым производителям поставлять товары в торговые сети. Также был введен новый механизм поддержки сельхозкооперативов-агроагрегаторов, включая возмещение части затрат на закупку фермерской продукции, субсидии на создание логистической инфраструктуры, закупку оборудования, автотранспорта и льготные кредиты для хранения, сбора, переработки и продажи продукции.
В прошлом году урожай овощей и картофеля в России составил 7,6 млн т и 8,5 млн т соответственно. Россия приблизилась к целевым показателям Доктрины продовольственной безопасности по самообеспеченности овощами (89,6% при пороговом значении 90%) и вышла на пороговое значение по картофелю (97,9% при значении 95%).
В марте Картофельный союз обратился в ФАС с просьбой рассмотреть предложение о введении минимальной закупочной цены на поставку картофеля в торговые сети. Союз предложил сетям закупки по соглашениям с минимальными ценами в 80% от объема продаж за 2025 г. Распространить требования предлагается на все торговые сети и магазины, за исключением палаток и ярмарок выходного дня с оборотом до 10 млн руб. в год.