Tesla прекратила производство электромобилей Model S и Model X

В апреле Tesla начала выпуск двухместных Cybercab без руля и педалей. Презентация Cybercab состоялась в 2024 г. Модель была представлена как роботакси. На мероприятие, состоявшееся в студии Warner Bros. в штате Калифорния, Маск добрался на беспилотном роботакси с дверями типа «крыло чайки».