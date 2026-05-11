Tesla прекратила производство электромобилей Model S и Model X
Американский производитель электромобилей Tesla прекратил выпуск Model S и Model X на заводе во Фримонте в Калифорнии. Об этом компания сообщила в соцсети X.
«Последняя модель S и последняя модель X были произведены на заводе во Фримонте. 14 лет истории для Model S, 11 лет для Model X», – сказано в сообщении.
В апреле Tesla начала выпуск двухместных Cybercab без руля и педалей. Презентация Cybercab состоялась в 2024 г. Модель была представлена как роботакси. На мероприятие, состоявшееся в студии Warner Bros. в штате Калифорния, Маск добрался на беспилотном роботакси с дверями типа «крыло чайки».