Авто

Tesla начала выпуск электромобилей Cybercab без руля и педалей

Ведомости

Американский производитель электрокаров Tesla начал выпуск двухместных Cybercab без руля и педалей. Об этом объявил основатель Tesla Илон Маск в X.

«Cybercab запущен в производство», – говорится в сообщении.

Презентация Cybercab состоялась в 2024 г. Модель была представлена как роботакси. На мероприятие, проходящее на студии Warner Bros. в штате Калифорния, Маск добрался на беспилотном роботакси с дверями типа «крыло чайки».

Тогда в Tesla объявляли, что электрокар запустят в производство до 2027 г. Стоимость модели составит менее $30 000. Cybercab не требуется зарядка от розетки – авто будет заряжаться индуктивно. Машина передвигается с помощью технологии искусственного интеллекта (ИИ) и камер.

После презентации СМИ писали о провалах испытаний Cybercab. Летом 2025 г. Reuters сообщало, что первое публичное тестирование роботакси Tesla, которое прошло в Остине (штат Техас), привело к многочисленным проблемам на дорогах. В одном случае роботакси выехало на встречную полосу, в другом электрокар внезапно затормозил, хотя перед ним не было никаких препятствий.

