Tesla начала выпуск электромобилей Cybercab без руля и педалей

После презентации СМИ писали о провалах испытаний Cybercab. Летом 2025 г. Reuters сообщало, что первое публичное тестирование роботакси Tesla, которое прошло в Остине (штат Техас), привело к многочисленным проблемам на дорогах. В одном случае роботакси выехало на встречную полосу, в другом электрокар внезапно затормозил, хотя перед ним не было никаких препятствий.