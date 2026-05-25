ГТЛК рассчитывает получить импортозамещенный SJ-100 в 2027 году
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) рассчитывает получить первый импортозамещенный самолет SJ-100 в 2027 г. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил генеральный директор ГТЛК Михаил Парнев.
Глава ГТЛК пояснил, что компания участвует в проекте по поставкам SJ-100 во второй очереди. «Что касается SJ-100, наш заказ во второй очереди поставок, ожидаем, что получим самолет в следующем году», – сказал Парнев.
Ближайшие планы лизинговой компании по авиационной технике включают передачу первых Ил-114 до конца текущего года, тогда как получение SJ-100 сдвигается на будущий период.
В интервью «Ведомостям» Парнев также рассказал о сочетании компанией роли института развития в новых сегментах и коммерческого игрока на зрелых рынках, раскрыл стоимость аванса за Ил-114 и льготную ставку для первых эксплуатантов, выступил против введения возрастных ограничений для морских судов, а также заявил, что ГТЛК как единый поставщик поставил беспилотников на сумму свыше 7,5 млрд рублей и работает над объединением дронов со спутниковыми технологиями.