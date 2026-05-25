Михаил Парнев: «Самолет нельзя просто взять и быстро собрать»

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) – крупнейшая лизинговая компания в России по объему портфеля. По решению президента Владимира Путина она переходит от Минтранса с Минфином под управление госкорпорации ВЭБ.РФ. ГТЛК является, с одной стороны, проводником госсубсидий в коммерчески непривлекательные сегменты транспорта и коммерческим игроком на более развитых рынках – с другой. О сочетании ролей в компании, работе с новым акционером, необходимости создания российских самолетов и контроле за возрастом морских судов в интервью «Ведомостям» рассказал гендиректор ГТЛК Михаил Парнев.