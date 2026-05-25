Главная / Бизнес /

Доля Африки в портфеле заказов «Рособоронэкспорта» достигает 30%

Ведомости

В портфеле заказов «Рособоронэкспорта» 30%-ную долю занимают страны Африки, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев в поздравлении партнерам с Днем Африки, который ежегодно отмечается 25 мая.

«Сегодня в числе партнеров «Рособоронэкспорта» 46 стран Африки, с которыми заключены межправительственные соглашения о военно-техническом сотрудничестве. Доля континента в портфеле заказов компании составляет 30%, и свыше $1,7 млрд приходится на контракты по проектам технологического сотрудничества», – сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Михеева, дружба Москвы с африканскими странами основана на доверительных отношениях, которые длятся уже несколько десятилетий. Он также подчеркнул, что Россия всегда оказывала помощь государствам Африки, в том числе в борьбе за независимость, справедливость и свободу.

24 мая президент РФ Владимир Путин поздравил глав государств и правительств стран Африки с Днем Африки. Российский лидер напомнил, что праздник символизирует победы народов африканского континента над колониализмом. Как отметил Путин, Россия высоко ценит традиционно дружеские связи с африканскими странами.

Хотите скрыть рекламу?