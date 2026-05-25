Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,607+0,73%USBN0,16+20,69%BRZL1 474-0,54%IMOEX2 598,2-1,05%RTSI1 144,01-1,51%RGBI118,99-0,28%RGBITR782,07-0,19%
Главная / Бизнес /

«Газпром» сообщил о минимальных темпах заполнения газовых хранилищ стран Европы

Ведомости

С начала сезона закачки и по 22 мая темпы заполнения подземных хранилищ газа в Германии и Франции оказались самыми низкими с 2013 г., сообщил Газпром со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe

Крупнейшее ПХГ Германии «Реден» заполнено лишь на 4,2% – это один из самых низких уровней для 22 мая за всю историю наблюдений. Заполненность подземных хранилищ Нидерландов с самого начала сезона закачки остается на историческом минимуме.

Прошедшей зимой ПХГ «Норг» и «Грейпскерк», которые составляют более половины всех мощностей хранения газа в стране, были полностью опустошены, а закачка в «Грейпскерк» пока так и не началась, следует из данных Gas Infrastructure Europe.

В апреле 2026 г. «Газпром» заявил, что Европа не может расстаться с сезонным отбором газа из хранилищ – на фоне низких температур в ФРГ отбор газа из ПХГ шел несколько дней подряд. Осложняющим фактором для заполнения газовых хранилищ выступает динамика цен, отметили в компании.

В марте 2026 г. запасы газа в подземных хранилищах Европы достигли критически низких значений: общая наполняемость хранилищ снизилась до 29%, а в Германии, Франции и Нидерландах средний уровень заполненности хранилищ составлял всего 18,1%.

В Нидерландах был зафиксирован исторический минимум – в подземных хранилищах страны оставалось лишь 8% запасов газа, что стало самым низким показателем для 13 марта за всю историю наблюдений. В феврале 2026 г. запасы в ПХГ Нидерландов опустились до 14,91% – исторический минимум для середины месяца, хранилища Германии были заполнены на 23,5%, Франции – на 24%.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь