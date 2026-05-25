«Газпром» сообщил о минимальных темпах заполнения газовых хранилищ стран Европы
С начала сезона закачки и по 22 мая темпы заполнения подземных хранилищ газа в Германии и Франции оказались самыми низкими с 2013 г., сообщил Газпром со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe
Крупнейшее ПХГ Германии «Реден» заполнено лишь на 4,2% – это один из самых низких уровней для 22 мая за всю историю наблюдений. Заполненность подземных хранилищ Нидерландов с самого начала сезона закачки остается на историческом минимуме.
Прошедшей зимой ПХГ «Норг» и «Грейпскерк», которые составляют более половины всех мощностей хранения газа в стране, были полностью опустошены, а закачка в «Грейпскерк» пока так и не началась, следует из данных Gas Infrastructure Europe.
В марте 2026 г. запасы газа в подземных хранилищах Европы достигли критически низких значений: общая наполняемость хранилищ снизилась до 29%, а в Германии, Франции и Нидерландах средний уровень заполненности хранилищ составлял всего 18,1%.
В Нидерландах был зафиксирован исторический минимум – в подземных хранилищах страны оставалось лишь 8% запасов газа, что стало самым низким показателем для 13 марта за всю историю наблюдений. В феврале 2026 г. запасы в ПХГ Нидерландов опустились до 14,91% – исторический минимум для середины месяца, хранилища Германии были заполнены на 23,5%, Франции – на 24%.