Голландский аукцион по продаже доли ЮГК не состоялся
Единственной компанией, подавшей заявку в ходе голландского аукциона по продаже принадлежащих государству 67,2% акций золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ЮГК) и аффилированных с ней предприятий, стало АО «Русские угли», но ее отклонили. Это следует из данных сайта торговой площадки «ГИС Торги».
«Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству РФ», – говорится в графе «основания для отказа в допуске» на сайте.
Голландский аукцион отличается тем, что торги начинаются с максимальной цены лота и далее идут на понижение до первого, кто согласится приобрести актив.
Об этой процедуре Росимущества стало известно 18 мая. Отмечалось, что цена будет с понижением от начальной до 50%. Минимальная стоимость указана в 81 млрд руб.
В тот же день не состоялся первоначальный аукцион по продаже акций ЮГК из-за отсутствия покупателей. Тогда Росимущество называло стоимость активов в 162,02 млрд руб., а шаг аукциона был установлен на 3,24 млрд руб. ЮГК оказалась в государственной собственности в июле 2025 г. по итогам судебного разбирательства.