«Делимобиль» впервые пополнил парк LADA Vesta
Крупнейший каршеринговый оператор РФ «Делимобиль» заключил с «АвтоВАЗом» соглашение о поставке в Москву 165 автомобилей LADA Vesta. Об этом компании сообщили в совместном заявлении, которое есть у «Ведомостей».
Основатель «Делимобиля» Винченцо Трани заявил, что использование российских машин обеспечивает стабильные поставки и запчастей, снижает валютные риски и упрощает обслуживание. «Сегодня мы полностью готовы к локализации каршеринга», – отметил он. Вице-президент «АвтоВАЗа» Дмитрий Костромин назвал закономерным высокий интерес оператора к LADA: рост доли отечественного автопрома в парке «поддерживает производителя и дает клиентам машины, идеально адаптированные к нашим дорогам и климату».
Автомобили LADA Vesta 2026 г. в комплектации «практик» оснащены 106-сильным мотором с АКПП и современной мультимедийной системой с навигацией, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также бесконтактной оплатой топлива.
По состоянию на конец I квартала 2026 г. «Делимобиль» сократил автопарк на 11% до 27 300 машин, следует из сообщения компании. Осенью 2025 г. Трани объяснял отказ от закупок LADA их ценой, которая почти на 30% выше китайских аналогов, но называл Vesta «шикарной машиной». При этом «АвтоВАЗ» последовательно наращивает присутствие в сегменте каршеринга и такси: в сентябре 2025 г. завод заявил о готовности поставить 4000 автомобилей LADA (включая Vesta) в таксопарки 25 городов.
В интервью «Ведомостям» гендиректор «Делимобиля» Владимир Садовин говорил, что необходимо купить минимум 3000 машин «АвтоВАЗа» для экономически обоснованного включения их в автопарк.