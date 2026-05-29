В РСХБ назвали причины передачи «Русагро» под управление структуры банка

Уточняется, что в рамках принятого решения управление ключевым пакетом акций «Русагро» перешло к структуре Россельхозбанка, при этом операционная деятельность группы сохраняется без изменений. Текущая команда менеджмента продолжает руководить бизнесом, а основными задачами сторон остаются обеспечение устойчивости предприятия, сохранение его рыночных позиций и бесперебойное выполнение обязательств перед контрагентами. В сообщении Россельхозбанка отмечается, что переход активов под управление РСХБ направлен на поддержание стабильности бизнеса и дальнейшее развитие агропромышленной группы.