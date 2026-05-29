Бизнес

В РСХБ назвали причины передачи «Русагро» под управление структуры банка

Команда менеджмента продолжает руководить бизнесом
Ведомости

Росимущество передало контрольный пакет акций ПАО «Группа «Русагро» в управление «РСХБ-финанс» – управляющей компании Россельхозбанка. Операционная и инвестиционная деятельность агрохолдинга продолжается в штатном режиме. Об этом сообщили в компании.

В реестре запись появилась 28 мая.

Уточняется, что в рамках принятого решения управление ключевым пакетом акций «Русагро» перешло к структуре Россельхозбанка, при этом операционная деятельность группы сохраняется без изменений. Текущая команда менеджмента продолжает руководить бизнесом, а основными задачами сторон остаются обеспечение устойчивости предприятия, сохранение его рыночных позиций и бесперебойное выполнение обязательств перед контрагентами. В сообщении Россельхозбанка отмечается, что переход активов под управление РСХБ направлен на поддержание стабильности бизнеса и дальнейшее развитие агропромышленной группы.

В компании уточняют, что решение о передаче актива связано с отраслевой экспертизой банка и его ролью в агропромышленном секторе. Отдельно подчеркивается, что сроки управления и дальнейшая судьба актива остаются в компетенции Росимущества.С начала деятельности Россельхозбанк направил на развитие агропромышленного комплекса более 19 трлн руб., профинансировав свыше 6000 инвестиционных проектов.

5 мая Хамовнический суд Москвы частично удовлетворил требования Генпрокуратуры, согласно которым установлено обратить в доход государства более 10 млрд руб. со счетов основателя компании Вадима Мошковича, а также изъять акции ПАО «Группа Русагро» и 100% долей ООО «Финансовый ресурс». Решение подлежит немедленному исполнению.

13 мая совет директоров ПАО «Русагро» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2025 г.

