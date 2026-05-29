Главная / Политика /

Путин: средства на строительство АЭС в Казахстане вернутся России с процентами

Россия не дарит Казахстану деньги на строительство первой атомной электростанции (АЗС), они вернутся с процентами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Если кто-то что-то делает, то, как правило, выделяется соответствующий кредит. У нас в некоторых странах европейских, да и в нашей стране появились целые кредитные линии, которые направлены на поддержку отечественного экспорта. В данном случае – экспорта услуг и товаров. Безусловно, это нам выгодно, имею в виду, что мы не дарим эти деньги, а даем в кредит. Это деньги, которые будут возвращаться в российскую казну», – сказал Путин.

Глава государства отметил, что кредит дается под приемлемый процент, который отвечает международным стандартам.

Путин: постройка Россией АЭС в Казахстане создала в стране целую отрасль

Политика / Международные отношения

В июне 2025 г. «Росатом» выиграл тендер и возглавил международный консорциум по строительству станции мощностью 2,4 ГВт. В августе 2025 г. начались изыскательские работы на площадке у озера Балхаш в районе поселка Улькен. Эту территорию называли оптимальной для размещения АЭС благодаря гидрологическим условиям, инфраструктуре и возможностям для дальнейшего сбыта электроэнергии.

29 мая в ходе визита Путина в Астану Россия и Казахстан подписали соглашение о принципах сотрудничества по проекту строительства первой атомной электростанции в республике. Свои подписи в документах поставили председатель агентства Казахстана по атомной энергии Алмасадам Саткалиев и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

