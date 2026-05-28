Россия и Казахстан договорились о сотрудничестве по строительству АЭС

Проект реализуется при участии «Росатома», который в июне 2025 г. выиграл тендер и возглавил международный консорциум по строительству станции мощностью 2,4 ГВт. В августе 2025 г. начались изыскательские работы на площадке у озера Балхаш в районе поселка Улькен. Эту территорию называли оптимальной для размещения АЭС благодаря гидрологическим условиям, инфраструктуре и возможностям для дальнейшего сбыта электроэнергии.