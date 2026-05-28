CNY Бирж.10,455-0,19%MGTS1 328+1,22%VEON-RX58+1,05%IMOEX2 596,53+0,24%RTSI1 153,67+0,24%RGBI119,02+0,11%RGBITR782,94+0,13%
Россия и Казахстан договорились о сотрудничестве по строительству АЭС

Россия и Казахстан подписали соглашение о принципах сотрудничества по проекту строительства первой атомной электростанции в республике. Церемония прошла в ходе госвизита президента РФ Владимира Путина в Астану.

Документ подписали председатель агентства Казахстана по атомной энергии Алмасадам Саткалиев и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

21 апреля Саткалиев сообщал, что Россия может предоставить Казахстану кредит на 85% стоимости строительства АЭС, тогда как оставшиеся 15% профинансирует казахстанская сторона. По его словам, проблем с финансированием не ожидается.

Проект реализуется при участии «Росатома», который в июне 2025 г. выиграл тендер и возглавил международный консорциум по строительству станции мощностью 2,4 ГВт. В августе 2025 г. начались изыскательские работы на площадке у озера Балхаш в районе поселка Улькен. Эту территорию называли оптимальной для размещения АЭС благодаря гидрологическим условиям, инфраструктуре и возможностям для дальнейшего сбыта электроэнергии.

Путин прибыл в Казахстан 27 мая с трехдневным государственным визитом. Самолет российского президента сопровождали истребители и вертолеты ВВС республики, а в аэропорту Астаны его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Основные мероприятия визита проходят 28 мая. Это российско-казахстанские переговоры в узком и расширенном составах. Во второй половине дня Путин примет участие в V Евразийском экономическом форуме. 29 мая президент РФ примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета.

