Путин: постройка Россией АЭС в Казахстане создала в стране целую отрасль
Российская постройка атомной электростанции (АЭС) в Казахстане создала в стране целую отрасль. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к СМИ после переговоров и подписания документов с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым.
Президент России добавил, что ввод в эксплуатацию АЭС «Балхаш» внесет заметный вклад в энергообеспечение Казахстана.
В ходе госвизита Путина в Астану Россия и Казахстан подписали соглашение о принципах сотрудничества по проекту строительства первой атомной электростанции в республике. Свои подписи в документах поставили председатель агентства Казахстана по атомной энергии Алмасадам Саткалиев и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.
В июне 2025 г. «Росатом» выиграл тендер и возглавил международный консорциум по строительству станции мощностью 2,4 ГВт. В августе 2025 г. начались изыскательские работы на площадке у озера Балхаш в районе поселка Улькен. Эту территорию называли оптимальной для размещения АЭС благодаря гидрологическим условиям, инфраструктуре и возможностям для дальнейшего сбыта электроэнергии.
Путин прибыл в Казахстан 27 мая с трехдневным государственным визитом. Основные мероприятия визита проходят 28 мая. Это российско-казахстанские переговоры в узком и расширенном составах. Во второй половине дня Путин примет участие в V Евразийском экономическом форуме.