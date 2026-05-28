Главная / Политика /

Путин: постройка Россией АЭС в Казахстане создала в стране целую отрасль

Ведомости

Российская постройка атомной электростанции (АЭС) в Казахстане создала в стране целую отрасль. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к СМИ после переговоров и подписания документов с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым.

Президент России добавил, что ввод в эксплуатацию АЭС «Балхаш» внесет заметный вклад в энергообеспечение Казахстана.

В ходе госвизита Путина в Астану Россия и Казахстан подписали соглашение о принципах сотрудничества по проекту строительства первой атомной электростанции в республике. Свои подписи в документах поставили председатель агентства Казахстана по атомной энергии Алмасадам Саткалиев и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

Что Путин и Токаев обсудили на переговорах в Астане

Политика / Международные отношения

В июне 2025 г. «Росатом» выиграл тендер и возглавил международный консорциум по строительству станции мощностью 2,4 ГВт. В августе 2025 г. начались изыскательские работы на площадке у озера Балхаш в районе поселка Улькен. Эту территорию называли оптимальной для размещения АЭС благодаря гидрологическим условиям, инфраструктуре и возможностям для дальнейшего сбыта электроэнергии.

Путин прибыл в Казахстан 27 мая с трехдневным государственным визитом. Основные мероприятия визита проходят 28 мая. Это российско-казахстанские переговоры в узком и расширенном составах. Во второй половине дня Путин примет участие в V Евразийском экономическом форуме.

