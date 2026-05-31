«Коммерсантъ»: Wildberries может купить «Росгосстрах» у ВТБ за 50–70 млрд рублей

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) рассматривает возможность вхождения в капитал страховой компании «Росгосстрах» (принадлежит ВТБ), сообщили «Коммерсанту» источники на финансовом рынке.

В настоящее время РВБ проводит due diligence актива. Сумма сделки может составить 50–70 млрд руб., оценивают участники рынка. В ВТБ информацию не прокомментировали, в РВБ заявили, что планов по приобретению страховщика у компании нет. 26 мая ВТБ и РВБ объявили о покупке банком 5% в «ВБ-банке» (дочерней финансовой структуре маркетплейса) с возможностью увеличения доли.

27 мая первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что банк не собирается отказываться от продажи «Росгосстраха» и предоставит потенциальным покупателям больше времени на завершение сделки.

В апреле 2025 г. глава ВТБ Андрей Костин сообщал, что у банка есть по крайней мере два покупателя на активы «Росгосстраха». В сентябре 2025 г. основным кандидатом назывался «Балтийский лизинг», однако сделка не состоялась из-за вопросов ЦБ к ее финансированию за счет кредитных средств. При этом Костин допускал, что «Росгосстрах» может остаться в ВТБ, поскольку у банка может появиться потребность в массовом страховании. Пьянов сообщил, что переговоры идут долго и с неопределенным результатом и банк не ставит продажу «Росгосстраха» в бизнес-план на 2026 г.

