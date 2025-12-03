Потенциальные покупатели «Росгосстраха» пока не получили одобрения ЦБ
«Это супер актив, по которому нет никакой внешней причины ускоренно его продавать», – рассказал он.
По словам Пьянова, до конца 2025 г. сделки не будет. Но ВТБ не ставит в бизнес-план продажу «Росгосстраха» и в 2026 г. по принципу осторожности. Такие переговоры будут идти долго и с неопределенным результатом, отметил он.
11 сентября РБК со ссылкой на источники писал, что покупателем «Росгосстраха» может стать «Балтийский лизинг», предложение по сделке направлено на согласование в Банк России. По словам двух собеседников, покупатель планирует профинансировать сделку за счет кредитных средств, что вызвало дополнительные вопросы у регулятора.
25 сентября глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что на покупку «Росгосстраха» есть еще один – два претендента помимо «Балтийского лизинга». В то же время он допустил, что «Росгосстрах» может остаться в ВТБ. Костин уточнил, что сейчас ситуация разворачивается так, что группа может решить сохранить компанию, так как появится потребность в массовом страховании.