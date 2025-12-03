Потенциальные покупатели «Росгосстраха» пока не получили одобрения ЦБ

25 сентября глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что на покупку «Росгосстраха» есть еще один – два претендента помимо «Балтийского лизинга». В то же время он допустил, что «Росгосстрах» может остаться в ВТБ. Костин уточнил, что сейчас ситуация разворачивается так, что группа может решить сохранить компанию, так как появится потребность в массовом страховании.