Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,614+1,21%VEON-RX58,8+1,55%CHKZ16 300+0,93%IMOEX2 574,89+0,36%RTSI1 142,1+0,36%RGBI118,54-0,26%RGBITR780,88-0,16%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Турция и Азербайджан договорились о поставках 33 млрд кубометров газа

Ведомости

Турция и Азербайджан заключили соглашение о поставках 33 млрд кубометров природного газа с месторождения Апшерон в азербайджанском секторе Каспийского моря. Договор подписан на 15 лет, говорится в заявлении турецкого министерства энергетики и природных ресурсов.

Газ будет поставляться ежегодно в объеме 2,25 млрд кубометров по трубопроводу Баку – Тбилиси – Эрзурум, поставки начнутся в 2029 г. Соглашение было подписано между турецкой компанией Botas и азербайджанской Socar, а также партнерами по проекту – французской TotalEnergies и эмиратской Adnoc.

Министр также анонсировал планы по шести новым бурениям в Черном море, первой горизонтальной скважине в Диярбакыре и бурению на 7 км в Сомали, а также намерение произвести первую электроэнергию на АЭС «Аккую» уже в этом году.

Месторождение Апшерон – одно из ключевых для наращивания экспортных мощностей Азербайджана. Его запасы оцениваются в 350 млрд кубометров газа. Первая фаза проекта, где добывается 1,5 млрд кубометров в год, ориентирована на внутренний рынок. Новая 15-летняя сделка с Турцией стала возможной благодаря развитию второй фазы Апшерона, которая, как ожидается, обеспечит добычу как минимум 4,5 млрд кубометров газа в год.

В январе Азербайджан начал поставки газа в Австрию и Германию через Трансадриатический газопровод. Это расширило географию экспорта страны до 16 европейских государств. Азербайджан последовательно наращивает присутствие на европейском рынке, допуская возможность поставок газа на газовый хаб в Турции еще в 2022 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте