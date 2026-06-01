Турция и Азербайджан договорились о поставках 33 млрд кубометров газа

Месторождение Апшерон – одно из ключевых для наращивания экспортных мощностей Азербайджана. Его запасы оцениваются в 350 млрд кубометров газа. Первая фаза проекта, где добывается 1,5 млрд кубометров в год, ориентирована на внутренний рынок. Новая 15-летняя сделка с Турцией стала возможной благодаря развитию второй фазы Апшерона, которая, как ожидается, обеспечит добычу как минимум 4,5 млрд кубометров газа в год.