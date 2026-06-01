Турция и Азербайджан договорились о поставках 33 млрд кубометров газа
Турция и Азербайджан заключили соглашение о поставках 33 млрд кубометров природного газа с месторождения Апшерон в азербайджанском секторе Каспийского моря. Договор подписан на 15 лет, говорится в заявлении турецкого министерства энергетики и природных ресурсов.
Газ будет поставляться ежегодно в объеме 2,25 млрд кубометров по трубопроводу Баку – Тбилиси – Эрзурум, поставки начнутся в 2029 г. Соглашение было подписано между турецкой компанией Botas и азербайджанской Socar, а также партнерами по проекту – французской TotalEnergies и эмиратской Adnoc.
Министр также анонсировал планы по шести новым бурениям в Черном море, первой горизонтальной скважине в Диярбакыре и бурению на 7 км в Сомали, а также намерение произвести первую электроэнергию на АЭС «Аккую» уже в этом году.
В январе Азербайджан начал поставки газа в Австрию и Германию через Трансадриатический газопровод. Это расширило географию экспорта страны до 16 европейских государств. Азербайджан последовательно наращивает присутствие на европейском рынке, допуская возможность поставок газа на газовый хаб в Турции еще в 2022 г.