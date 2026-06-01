Гендиректор группы «Русагро» Липатов покинул пост

29 мая стало известно, что Росимущество передало контрольный пакет акций «Русагро» в управление «РСХБ-финанс». В компании уточнили, что решение о передаче актива связано с отраслевой экспертизой банка и его ролью в агропромышленном секторе. Отдельно подчеркивается, что сроки управления и дальнейшая судьба актива остаются в компетенции Росимущества.