Гендиректор группы «Русагро» Липатов покинул пост
«Распоряжением Федерального агентства по Управлению государственным имуществом (Росимущество) №1284-р определено: прекратить полномочия генерального директора общества Липатова Тимура Владимировича», – говорится в публикации.
Его полномочия передали ООО «РСХБ-финанс» (структура Россельхозбанка).
29 мая стало известно, что Росимущество передало контрольный пакет акций «Русагро» в управление «РСХБ-финанс». В компании уточнили, что решение о передаче актива связано с отраслевой экспертизой банка и его ролью в агропромышленном секторе. Отдельно подчеркивается, что сроки управления и дальнейшая судьба актива остаются в компетенции Росимущества.
5 мая Хамовнический суд Москвы частично удовлетворил требования Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства более 10 млрд руб. со счетов основателя компании Вадима Мошковича. В тот же день были изъяты активы ПАО «Группа Русагро» и 100% долей ООО «Финансовый ресурс».