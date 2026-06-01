Гендиректор группы «Русагро» Липатов покинул пост

Полномочия генерального директора группы «Русагро» Тимура Липатова прекращены, сообщила компания.

«Распоряжением Федерального агентства по Управлению государственным имуществом (Росимущество) №1284-р определено: прекратить полномочия генерального директора общества Липатова Тимура Владимировича», – говорится в публикации.

Его полномочия передали ООО «РСХБ-финанс» (структура Россельхозбанка).

29 мая стало известно, что Росимущество передало контрольный пакет акций «Русагро» в управление «РСХБ-финанс». В компании уточнили, что решение о передаче актива связано с отраслевой экспертизой банка и его ролью в агропромышленном секторе. Отдельно подчеркивается, что сроки управления и дальнейшая судьба актива остаются в компетенции Росимущества.

5 мая Хамовнический суд Москвы частично удовлетворил требования Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства более 10 млрд руб. со счетов основателя компании Вадима Мошковича. В тот же день были изъяты активы ПАО «Группа Русагро» и 100% долей ООО «Финансовый ресурс».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте