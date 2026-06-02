Бизнес

Четыре российских региона столкнутся со снижением гостиничного фонда к 2030 году

Ведомости

К 2030 г. четыре региона могут столкнуться с сильным снижением обеспеченности гостиничным фондом – Приморье, Бурятия, Тульская и Иркутская области. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Kept.

Коэффициент насыщенности рынка (отражает количество номеров на 1000 размещенных гостей) сократится в Приморском крае на 65% до 7 пунктов, в Тульской области – на 62,6% до 4,3 пункта, в Иркутской области – на 47,7% до 6,8 пункта, в Бурятии – на 46,3% до 7,9 пункта.

Дефицит гостиничного фонда может сложиться также в Дагестане, Калининградской и Ярославской областях.

«Ведомости» со ссылкой на исследование консалтинговой компании NF Group писали 2 июня, что с января по апрель в России открылись гостиницы, апарт-отели и санатории категории «3–5 звезд» на 2000 номеров, что сопоставимо с показателями аналогичного периода прошлого года, когда были введены объекты на 2300 комнат. При этом темпы развития этого сегмента все равно начали замедляться.

Отвлекает реклама?