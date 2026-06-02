Четыре российских региона столкнутся со снижением гостиничного фонда к 2030 году

«Ведомости» со ссылкой на исследование консалтинговой компании NF Group писали 2 июня, что с января по апрель в России открылись гостиницы, апарт-отели и санатории категории «3–5 звезд» на 2000 номеров, что сопоставимо с показателями аналогичного периода прошлого года, когда были введены объекты на 2300 комнат. При этом темпы развития этого сегмента все равно начали замедляться.