Четыре российских региона столкнутся со снижением гостиничного фонда к 2030 году
Коэффициент насыщенности рынка (отражает количество номеров на 1000 размещенных гостей) сократится в Приморском крае на 65% до 7 пунктов, в Тульской области – на 62,6% до 4,3 пункта, в Иркутской области – на 47,7% до 6,8 пункта, в Бурятии – на 46,3% до 7,9 пункта.
Дефицит гостиничного фонда может сложиться также в Дагестане, Калининградской и Ярославской областях.
«Ведомости» со ссылкой на исследование консалтинговой компании NF Group писали 2 июня, что с января по апрель в России открылись гостиницы, апарт-отели и санатории категории «3–5 звезд» на 2000 номеров, что сопоставимо с показателями аналогичного периода прошлого года, когда были введены объекты на 2300 комнат. При этом темпы развития этого сегмента все равно начали замедляться.