В ОАК рассказали об опытном образце истребителя Checkmate
В России уже строят опытный образец истребителя пятого поколения Checkmate, сообщил генеральный директор ПАО «ОАК» (Объединенная авиастроительная корпорация, входит в Ростех) Вадим Бадеха в интервью ТАСС.
Он рассказал, что производство современного однодвигательного истребителя для России очень важно. При этом Бадеха напомнил, что в СССР уже производили несколько тысяч однодвигательных боевых самолетов.
13 ноября 2023 г. в пресс-службе госкорпорации «Ростех» в преддверии выставки Dubai Airshow – 2023 сообщали, что в России началась подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate.
Презентация истребителя в России прошла на МАКС-2021, за рубежом – на авиасалоне Dubai Airshow – 2021. В «Ростехе» отметили, что после этого в проект были внесены изменения, в том числе в его стоимость и отдельные технические решения. Из-за этого сроки первого вылета были скорректированы.
У Checkmate есть внутрифюзеляжный отсек для авиационных средств поражения класса «воздух – воздух» и «воздух – поверхность». Масса полезной нагрузки машины составляет 7 т, скорость – 1,8 Маха, боевой радиус – 3000 км. Самолет может одновременно поражать до шести целей. Изначально предполагалось, что первый полет Checkmate пройдет в 2023 г., а серийное производство начнется в 2025 г. Ключевыми особенностями истребителя являются малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию «стоимость – эффективность».