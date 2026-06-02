«Единая Россия» поддержала смягчение налогов для малого бизнеса

Глава «Опоры России» Александр Калинин говорил в интервью «Ведомостям», что с конца 2025 г. стали проявляться негативные тенденции в деятельности малого бизнеса. Он рассказал, что самая тревожная из них – снижение доходности бизнеса. По словам Калинина, это подтверждают данные ФНС (чистая прибыль плательщиков УСН упала в 2025 г. на 5%). До трети компаний уже могут быть убыточными, оценил Калинин.