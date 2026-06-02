«Единая Россия» поддержала смягчение налогов для малого бизнеса

Ведомости

«Единая Россия» выступает за смягчение налоговой политики в отношении малого бизнеса, сообщила «РИА Новости» координатор партпроекта «Предпринимательство», первый зампред комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина.

«Единая Россия» выступает за смягчение налогов на малый бизнес. В партии поддерживают позицию общественной организации малого бизнеса «Опора России», что любые изменения налоговых условий для бизнеса должны быть просчитаны и понятны всем», – подчеркнула она.

По словам Когогиной, перед принятием новых решений необходимо проанализировать эффект действующих мер. Она отметила, что особенно это важно в ситуациях, касающихся предпринимателей, которые создают рабочие места и обеспечивают развитие страны. Зампред комитета Госдумы обратила внимание, что чувствительные для бизнеса вопросы нельзя прорабатывать без диалога с самим бизнесом.

Глава «Опоры России» Александр Калинин говорил в интервью «Ведомостям», что с конца 2025 г. стали проявляться негативные тенденции в деятельности малого бизнеса. Он рассказал, что самая тревожная из них – снижение доходности бизнеса. По словам Калинина, это подтверждают данные ФНС (чистая прибыль плательщиков УСН упала в 2025 г. на 5%). До трети компаний уже могут быть убыточными, оценил Калинин.

27 мая статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что Минфин России планирует в августе – сентябре обсудить возможный отказ от снижения порога НДС для малого и среднего бизнеса в рамках подготовки бюджетного пакета. «Все опции возможны. Дискуссии будут в августе – сентябре при подготовке бюджетного пакета», – отметил он.

