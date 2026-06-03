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Аксаков допустил регулирование скидок маркетплейсов уже в весеннюю сессию

Ведомости

Вопрос предоставления скидок на маркетплейсах может быть урегулирован законодательно уже в весеннюю сессию. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, крупные онлайн-платформы, занимая доминирующее положение на рынке, нередко устанавливают скидки на товары без согласования с продавцами.

«Я думаю, что в весеннюю сессию мы это все отрегулируем. По крайней мере, мы давим и на Федеральную антимонопольную службу», – сказал Аксаков.

Инфляция на маркетплейсах оказалась ниже официальной

Бизнес / Торговля и услуги

Депутат также обратил внимание на практику предоставления дополнительных скидок при оплате через банки, входящие в экосистемы маркетплейсов. По его словам, парламентарии выступают против таких механизмов и намерены добиваться принятия соответствующих ограничений.

Тему скидок на маркетплейсах 12 мая затронул президент РФ Владимир Путин на встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Глава государства обратил внимание на практику предоставления скидок за счет продавцов.

Решетников тогда сообщил, что маркетплейсы удалось убедить отказаться от действий, которые могут нарушать маркетинговые стратегии малого бизнеса. По его словам, достигнутые договоренности планируется закрепить законодательно.

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