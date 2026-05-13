Инфляция на маркетплейсах оказалась ниже официальной

Руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров считает, что маркетплейсы действительно вносят вклад в торможение роста потребительских цен, но не во всех категориях. Ссылаясь на личные наблюдения, он отметил, что на отдельные товары стоимость за последние годы выросли «в 1,5–2 раза, что явно больше официальной инфляции». По мнению Гафарова, низкие цены на маркетплейсах во многом связаны со стратегией завоевания рынка. Кроме того, интернет-ритейлеры могут оказывать давление на селлеров и владельцев ПВЗ через комиссии и штрафы, заставляя их предлагать более привлекательные условия. При этом Гафаров подчеркивает, что сравнивать цены в онлайне- и офлайне можно только с учетом того, что «за цифрами стоит разная экономика».