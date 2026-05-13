Инфляция на маркетплейсах оказалась ниже официальной

Инфляция на маркетплейсах оказалась ниже официальнойИтоговая цена там растет медленнее за счет скидок и программ лояльности
Товары на российских маркетплейсах за три последних года дорожали медленней, чем росла стоимость потребительской корзины. К такому выводу пришла Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ), проанализировавшая данные сервиса аналитики маркетплейсов MPStats и Росстата. За 39 месяцев было изучено около 88 млн товарных позиций в девяти категориях. В итоге за этот период накопленный индекс цен маркетплейсов составил 96,88 пункта против 116,67 пункта индекса потребительских цен (ИПЦ) Росстата. Авторы исследования объясняют это тем, что стоимость товаров для покупателей у интернет-ритейлеров растет медленнее за счет скидок и программ лояльности.
Существенней всего на маркетплейсах за три года подорожали зоотовары – на 23%. В категориях «спорт и отдых» и «косметика и здоровье» цены выросли на 4–5%. Электроника и аксессуары, напротив, подешевели на 2%, одежда и обувь – на 8,4%. Сами интернет-ритейлеры за этот же период существенно увеличили комиссии для продавцов, указывают авторы исследования. Ozon – с 7,94 до 38,14%, «Яндекс маркет» – с 8,52 до 35,01%, Wildberries – с 18,57 до 32,2%.
Представитель «Яндекс маркета» отказался от комментариев. В Wildberries заявили, что эффективная бизнес-модель цифровых платформ позволяет поддерживать стоимость товаров для конечного потребителя «на доступном уровне, в том числе ниже средних темпов инфляции по стране». По его словам, этого удается достичь за счет «высокой операционной эффективности платформенных решений, гибкости продавцов в вопросах ценообразования и возможности оперативной адаптации к изменениям потребительского спроса».
В Ozon отметили, что размер скидок рассчитывается динамически с учетом разных факторов. При этом у селлеров есть возможность в любой момент отказаться от них за счет платформы. По данным представителя компании, только 2% продавцов пошли на такой шаг, причем «6 из 10 отказавшихся позже снова включили в личных кабинетах скидки за счет Ozon».
Руководитель роста сегмента селлеров в «Т-бизнесе» Елизавета Дробышева считает, что маркетплейсы действительно могут сдерживать рост стоимости товаров за счет активного использования скидочных механик, промоакций и различных инструментов поддержки спроса. «При этом сами продавцы отмечают, что увеличение комиссий и издержек объективно подталкивает их к повышению цен», – указывает она. Однако, по ее словам, для конечного покупателя стоимость многих товаров остается относительно стабильной именно благодаря субсидированию скидок со стороны маркетплейсов.
В будущем рынок станет развиваться по нескольким сценариям, рассуждает Дробышева. Так, маркетплейсы продолжат софинансировать скидки, но объем субсидий постепенно снизится, а сами дисконты станут менее агрессивными. Кроме того, маркетплейсы могут постепенно перейти к модели, похожей на Amazon, где основную часть скидок финансируют сами селлеры, а механика промо становится более прозрачной и управляемой для продавцов. Полный отказ маркетплейсов от софинансирования скидок эксперт считает маловероятным. Для платформ это важный инструмент удержания спроса, повышения конверсии и поддержания конкурентных цен, резюмирует Дробышева.
Директор практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Роман Самойлов также считает, что маркетплейсы помогают сдерживать рост стоимости товаров за счет эффективной организации трансграничной логистики и эффекта масштаба. Он отмечает, что крупные компании более активны и могут обеспечивать более гибкие условия. Однако, по его словам, сравнение цен маркетплейсов и офлайн-розницы корректно, только если смотреть на это глазами покупателя, но для общей статистики такой подход будет некорректным. Самойлов добавляет, что в офлайне и онлайне разные корзины: в первую покупают хлеб, молоко, лекарства, т. е. социально значимые товары: а на маркетплейсах – электронику, одежду, игрушки и проч.
Самойлов также отмечает, что рост цен на маркетплейсах сейчас сдерживается сразу несколькими факторами: усилением конкуренции, более низкими издержками по сравнению с офлайн-ритейлом, а также промо- и финтех-механиками. При этом модель постоянных скидок, по его мнению, в долгосрочной перспективе может измениться. «Комиссии и сопутствующие расходы для продавцов растут, обсуждаются единые правила отображения цен и ограничение привязки скидок к способу оплаты, на этом фоне разумно ожидать, что разрыв стоимости у маркетплейсов и офлайн-розницы со временем будет сокращаться, считает эксперт.
Заместитель директора группы стратегического консультирования и трансформации Kept Александр Бугаков также считает, что рост расходов площадок в итоге перекладывается прежде всего на малый и средний бизнес. При этом удерживать низкие цены маркетплейсам также помогают дешевые поставки непродовольственных товаров из Китая. «С одной стороны, такая продукция нравится потребителю, с другой – это делает российского производителя неконкурентоспособным», – отметил эксперт. По мнению Бугакова, модель постоянного сдерживания цен в долгосрочной перспективе выглядит неустойчивой и создает дополнительные риски для традиционного ритейла и малых предпринимателей.
Руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров считает, что маркетплейсы действительно вносят вклад в торможение роста потребительских цен, но не во всех категориях. Ссылаясь на личные наблюдения, он отметил, что на отдельные товары стоимость за последние годы выросли «в 1,5–2 раза, что явно больше официальной инфляции». По мнению Гафарова, низкие цены на маркетплейсах во многом связаны со стратегией завоевания рынка. Кроме того, интернет-ритейлеры могут оказывать давление на селлеров и владельцев ПВЗ через комиссии и штрафы, заставляя их предлагать более привлекательные условия. При этом Гафаров подчеркивает, что сравнивать цены в онлайне- и офлайне можно только с учетом того, что «за цифрами стоит разная экономика».