ФАС: с 1 марта по внебиржевым договорам продано 417 866 тонн рыбной продукции

20 мая сообщалось, что ФАС предложила сократить число посредников в цепочке поставок рыбы. Такой вывод был сделан по итогам анализа оптовых цен на минтай, треску, пикшу, горбушу и сельдь. В службе считают, что оптимизация логистики между добычей, переработкой и реализацией продукции поможет сдержать рост цен для потребителей.