Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MAGN23,215-0,85%CNY Бирж.10,764-0,25%IMOEX2 616,16-0,16%RTSI1 135,81-0,16%RGBI119,11+0,29%RGBITR785,01+0,32%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

ФАС: с 1 марта по внебиржевым договорам продано 417 866 тонн рыбной продукции

Ведомости

С 1 марта по 2 июня 2026 г. в России зарегистрировали внебиржевые договоры на поставку 417 866 т рыбной продукции. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

С марта в России действует обязательная регистрация внебиржевых сделок с рыбной продукцией объемом свыше 10 т. До введения новых правил участники рынка предоставляли такую информацию лишь в добровольном порядке.

По данным ФАС, за первые три месяца действия механизма сведения о сделках подали 153 компании. Общий объем зарегистрированной продукции составил 417 866 т.

Антимонопольное ведомство теперь анализирует полученную информацию и планирует использовать ее для повышения прозрачности ценообразования на рынке рыбной продукции.

20 мая сообщалось, что ФАС предложила сократить число посредников в цепочке поставок рыбы. Такой вывод был сделан по итогам анализа оптовых цен на минтай, треску, пикшу, горбушу и сельдь. В службе считают, что оптимизация логистики между добычей, переработкой и реализацией продукции поможет сдержать рост цен для потребителей.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте