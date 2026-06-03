ФАС: с 1 марта по внебиржевым договорам продано 417 866 тонн рыбной продукции
С 1 марта по 2 июня 2026 г. в России зарегистрировали внебиржевые договоры на поставку 417 866 т рыбной продукции. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
С марта в России действует обязательная регистрация внебиржевых сделок с рыбной продукцией объемом свыше 10 т. До введения новых правил участники рынка предоставляли такую информацию лишь в добровольном порядке.
По данным ФАС, за первые три месяца действия механизма сведения о сделках подали 153 компании. Общий объем зарегистрированной продукции составил 417 866 т.
Антимонопольное ведомство теперь анализирует полученную информацию и планирует использовать ее для повышения прозрачности ценообразования на рынке рыбной продукции.
20 мая сообщалось, что ФАС предложила сократить число посредников в цепочке поставок рыбы. Такой вывод был сделан по итогам анализа оптовых цен на минтай, треску, пикшу, горбушу и сельдь. В службе считают, что оптимизация логистики между добычей, переработкой и реализацией продукции поможет сдержать рост цен для потребителей.