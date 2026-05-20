ФАС предложила сократить число посредников на рынке рыбы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила повысить прозрачность ценообразования на рыбную продукцию за счет сокращения числа посредников в цепочке поставок. К такому выводу ведомство пришло после анализа оптовых цен на минтай, треску, пикшу, горбушу и сельдь.
В ФАС считают, что для сдерживания роста цен необходимо оптимизировать логистическую цепочку между добычей рыбы, переработкой и продажей продукции.
Ведомство также проработало вопрос расширения перевозок рыбы с использованием льготных железнодорожных тарифов со станций Дальнего Востока. Эта мера, как ожидается, позволит снизить транспортную составляющую в себестоимости продукции.
4 февраля сообщалось, что ФАС начала анализ структуры ценообразования на рыбном рынке, запросив данные более чем у 70 компаний. Служба изучала динамику цен и рыночные механизмы, а также собирала информацию о фактических объемах добычи, производства и переработки продукции.