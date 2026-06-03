ВЭБ.РФ готовит законопроект о создании объединенного НПФ с госконтролем
ВЭБ.РФ совместно с правительством прорабатывает создание законопроекта, который позволит сформировать объединенный пенсионный фонд под контролем госорганизаций. Об этом сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов в ходе заседания Совета Федерации, передает «РИА Новости».
«Мы вместе с правительством разрабатываем определенный законопроект, который позволит создать объединенный пенсионный фонд, где контрольный пакет будет принадлежать государственным организациям, пока мы обсуждаем ВЭБ и ВТБ», – сказал он.
По словам Шувалова, после принятия соответствующего федерального закона у группы развития возникнет доступ к дополнительной финансовой возможности. Он отметил, что это позволит оперировать и в том числе долгосрочными сбережениями граждан, накоплениями на пенсию, при этом инвестировать деньги можно будет в современные технологические проекты.
Об идее ВЭБ.РФ создать собственный негосударственный пенсионный фонд (НПФ), который будет поднадзорен ЦБ, Шувалов говорил еще летом 2024 г. Он отмечал, что тогда под управлением ВЭБа находилось свыше 2 трлн руб. денежных средств «молчунов» – тех граждан, которые не выбрали для себя ни один из портфелей государственных или частных управляющих компаний и не передали свои накопления НПФ. Два собеседника «Ведомостей» в крупных фондах выразили мнение, что корпорации будет проще создать собственный НПФ с нуля.