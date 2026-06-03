ВЭБ.РФ готовит законопроект о создании объединенного НПФ с госконтролем

Об идее ВЭБ.РФ создать собственный негосударственный пенсионный фонд (НПФ), который будет поднадзорен ЦБ, Шувалов говорил еще летом 2024 г. Он отмечал, что тогда под управлением ВЭБа находилось свыше 2 трлн руб. денежных средств «молчунов» – тех граждан, которые не выбрали для себя ни один из портфелей государственных или частных управляющих компаний и не передали свои накопления НПФ. Два собеседника «Ведомостей» в крупных фондах выразили мнение, что корпорации будет проще создать собственный НПФ с нуля.