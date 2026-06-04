В еще 400 поездах ФПК появится спутниковый интернет

Проект будет реализован в несколько этапов. Сначала на поездах ФПК начнутся испытания нового абонентского терминала, адаптированного специально для железнодорожного транспорта. После успешного завершения тестов начнется опытная эксплуатация сервиса. В ФПК рассчитывают, что бесперебойный интернет появится во всех ее поездах уже в I квартале 2028 г.