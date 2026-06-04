В еще 400 поездах ФПК появится спутниковый интернет
Высокоскоростной спутниковый интернет появится примерно в 400 поездах дальнего следования Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД) благодаря новому проекту с российской аэрокосмической компанией «Бюро 1440». Соответствующая «дорожная карта» была подписана сторонами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Ранее в мае аналогичный план уже был утвержден для «Сапсанов» и «Ласточек», теперь же соглашение распространили на остальные пассажирские составы холдинга.
Проект будет реализован в несколько этапов. Сначала на поездах ФПК начнутся испытания нового абонентского терминала, адаптированного специально для железнодорожного транспорта. После успешного завершения тестов начнется опытная эксплуатация сервиса. В ФПК рассчитывают, что бесперебойный интернет появится во всех ее поездах уже в I квартале 2028 г.
В марте госкомиссия по радиочастотам выделила компании необходимые частоты для развития систем связи «смартфон – спутник».
В декабре 2025 г. сенатор от Севастополя пожаловалась на отсутствие интернета в течение 36 часов в пути, после чего представитель Минцифры в ответ упомянул проект с «Бюро 1440».