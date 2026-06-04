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Арбитражный суд подтвердил взыскание с Google Ireland более 160 млрд рублей

Ведомости

Девятый апелляционный арбитражный суд Москвы подтвердил решение первой инстанции, что Google Ireland с 2018 по 2022 г. неправомерно получила более 160 млрд руб. от российской ООО «Гугл» через механизмы трансфертного ценообразования. Об этом говорится в сообщении суда.

На заседании апелляционного суда представителям Google Ireland не удалось пояснить экономический смысл изменения в 2018 г. распределения выручки от реализации в России рекламного продукта посредством снижения доли российского ООО «Гугл» с 20% до менее чем 3%. С конца декабря 2021 г. по начало марта 2022 г. по схеме было неправомерно выведено более 46 млрд руб. Решение вступило в силу и может быть исполнено принудительно. В том числе, речь о других юрисдикциях.

В апреле Верховный суд (ВС) России отказал Google Ireland Limited (Ирландия) в пересмотре решения о запрете арбитражных разбирательств в иностранном суде.

В середине февраля Арбитражный суд Москвы по иску конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского постановил взыскать с Google Ireland Limited около 160,3 млрд руб. Таляровский требовал признать незаконными две сделки между «Гуглом» и Google Ireland: расторжение договора о перепродаже рекламного пространства в 2009 г. и заключение аналогичного соглашения в апреле 2018 г. Он также попросил взыскать с Google Ireland платежи «Гугла» с 1 апреля 2018 г. по 3 марта 2022 г., которые превысили 373,7 млрд руб.

Таляровский просил применить последствия недействительности платежей и взыскать с Google Ireland около 101,7 млрд руб. пользу ООО «Гугл» и процентов на сумму около 58,6 млрд руб. Суд первой инстанции удовлетворил все требования.

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