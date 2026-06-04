Арбитражный суд подтвердил взыскание с Google Ireland более 160 млрд рублей

На заседании апелляционного суда представителям Google Ireland не удалось пояснить экономический смысл изменения в 2018 г. распределения выручки от реализации в России рекламного продукта посредством снижения доли российского ООО «Гугл» с 20% до менее чем 3%. С конца декабря 2021 г. по начало марта 2022 г. по схеме было неправомерно выведено более 46 млрд руб. Решение вступило в силу и может быть исполнено принудительно. В том числе, речь о других юрисдикциях.