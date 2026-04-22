Верховный суд РФ не разрешил Google судиться за границей

В середине февраля Арбитражный суд Москвы по иску Таляровского постановил взыскать с компании Google Ireland Limited около 160,3 млрд руб. Таляровский требовал признать незаконными две сделки между «Гуглом» и Google Ireland: расторжение договора о перепродаже рекламного пространства в 2009 г. и заключение аналогичного соглашения в апреле 2018 г. Он также попросил взыскать с Google Ireland платежи «Гугла» с 1 апреля 2018 г. по 3 марта 2022 г., которые превысили 373,7 млрд руб. Таляровский просил применить последствия недействительности этих платежей и взыскать с Google Ireland в около 101,7 млрд руб. пользу ООО «Гугл» и процентов на сумму около 58,6 млрд руб. Суд первой инстанции удовлетворил все требования.