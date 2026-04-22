Верховный суд РФ не разрешил Google судиться за границей

Верховный суд РФ не разрешил Google судиться за границейИз-за санкций защита прав граждан РФ возможна только в пределах российской юрисдикции
Верховный суд (ВС) России отказал Google Ireland Limited (Ирландия) в пересмотре решения о запрете арбитражных разбирательств в иностранном суде. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.
В июле 2025 г. Арбитражный суд первой инстанции удовлетворил заявление ООО «Гугл» в лице конкурсного управляющего Валерия Таляровского к Google Ireland Limited и запретил компании вести любые арбитражные разбирательства в Американской арбитражной ассоциации. Кроме того, Google Ireland Limited запрещаются действия «по признанию и приведению в исполнение решений коммерческого суда США».
Суд установил, что из-за действующих ограничительных мер возможности российского общества по защите прав и экономических интересов значительно ограничены, фактически такая защита возможна только в пределах российской юрисдикции. При неисполнении Google Ireland Limited запретов суда с компании взыщут 65,08 млрд руб. за каждый выявленный факт нарушения. Суд округа оставил решение без изменений.
Верховный суд РФ, рассмотрев жалобу компании, отказал в ее передаче в коллегию по экономическим спорам, не найдя существенных нарушений норм права.
В середине февраля Арбитражный суд Москвы по иску Таляровского постановил взыскать с компании Google Ireland Limited около 160,3 млрд руб. Таляровский требовал признать незаконными две сделки между «Гуглом» и Google Ireland: расторжение договора о перепродаже рекламного пространства в 2009 г. и заключение аналогичного соглашения в апреле 2018 г. Он также попросил взыскать с Google Ireland платежи «Гугла» с 1 апреля 2018 г. по 3 марта 2022 г., которые превысили 373,7 млрд руб. Таляровский просил применить последствия недействительности этих платежей и взыскать с Google Ireland в около 101,7 млрд руб. пользу ООО «Гугл» и процентов на сумму около 58,6 млрд руб. Суд первой инстанции удовлетворил все требования.
В январе 2025 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство о наложении обеспечительных мер в виде запрета Google Ireland Limited продолжать антиисковые разбирательства в Северном окружном суде штата Калифорния. Это было после того, как Google обратилась в калифорнийский суд с заявлением о запрете ООО «Гугл» участвовать в рамках дела о банкротстве, рассматриваемое столичным арбитражем.