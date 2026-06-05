«Эфко» заявила о начале новой «зеленой революции» в продовольствии
Мировая продовольственная отрасль стоит на пороге новой «зеленой революции», основанной на биотехнологиях и искусственном интеллекте. Об этом заявил исполнительный директор ГК «Эфко» Сергей Иванов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По его словам, главным технологическим трендом ближайших лет станет биологизация сельского хозяйства. Если в XX в. проблему продовольствия помогла решить химизация агропромышленного комплекса, то теперь на смену ей приходят биотехнологии, генетика и работа с большими данными.
Он отметил, что современные технологии уже позволяют значительно ускорять селекцию растений и животных, создавать культуры, устойчивые к климатическим изменениям и болезням, а также снижать использование антибиотиков в животноводстве. По его словам, ключевым драйвером этих процессов становятся искусственный интеллект и инфраструктура обработки больших данных.
Отдельное внимание Иванов уделил технологиям здорового долголетия. По его словам, речь идет о разработке продуктов и решений, которые позволят людям старше 65 лет чувствовать себя так же, как в возрасте от 30 до 50 лет. В качестве примеров он привел развитие продуктов для поддержки микробиома, улучшения когнитивных функций, повышения концентрации внимания и снижения уровня стресса.
Кроме того, Иванов рассказал о проектах компании в сфере растительных белков и сахарозаменителей. В частности, «Эфко» завершает строительство ферментного завода стоимостью 12 млрд руб., который будет выпускать продукты для замены сахара и борьбы с распространением сахарного диабета.