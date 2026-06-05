«Эфко» заявила о начале новой «зеленой революции» в продовольствии

Отдельное внимание Иванов уделил технологиям здорового долголетия. По его словам, речь идет о разработке продуктов и решений, которые позволят людям старше 65 лет чувствовать себя так же, как в возрасте от 30 до 50 лет. В качестве примеров он привел развитие продуктов для поддержки микробиома, улучшения когнитивных функций, повышения концентрации внимания и снижения уровня стресса.