«Бог есть в экономике»: на ПМЭФе обсудили бизнес как служение обществу

Сообщество православных бизнесменов при участии Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ вынесло его на обсуждение в апреле 2026 г. Среди главных принципов:

- Прибыль – средство для развития дела во благо людей и Отечества. Праведный достаток – хорошо, избыток развращает.

- Руководитель, который заботится о сотрудниках и их семьях, поступает по совести и любви, тем самым свидетельствуя о Христе.

- Обеспечение достойной оплаты труда без задержек.

- Хранить верность слову, не использовать юридические лазейки для обмана.

- Любая монополия развращает, конкуренция – стимул стать лучше, а не «война» против ближнего.

- Соблюдать законы, честно платить налоги, отказываться от коррупции.

- Решать споры миром, а не судом: приоритет диалога и взаимных уступок.