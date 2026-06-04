«Бог есть в экономике»: на ПМЭФе обсудили бизнес как служение обществу

«Бог есть в экономике»: на ПМЭФе обсудили бизнес как служение обществуОна является производством ценностей, а не только полезных благ
Бог есть в той деятельности, которую мы относим к экономике. Сама экономика – это ведение хозяйства, обустройство жизни, где главными ценностями является не получение прибыли или капитализация компании, а обустройство. Об этом заявил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач в рамках сессии «Предпринимательство как служение» на полях Петербургского международного экономического форума.
По его словам, весь мир – это творение Божье, и все, что люди в нем делают, происходит по воле Божьей. Бог дал этот мир, чтобы люди его возделывали, сохраняли, а не уничтожали, сказал Клепач. Капитализация, производительность – средства, а экономика является производством ценностей, не только полезных благ, отметил он.
Экономика глубоко христианская в своей основе, заявил руководитель Федеральной службы по аккредитации Дмитрий Вольвач. По его словам, в русском православии традиции предпринимательства всегда были связаны исключительно с проповедью и верой. Вольвач назвал подвигом веры пример купца Афанасия Никитина, который после ряда неудач [во время путешествия в Индию] превратился в настоящего подвижника-проповедника и не отказался от веры в тяжелейших условиях.
Проект Кодекса православного предпринимателя
- Прибыль – средство для развития дела во благо людей и Отечества. Праведный достаток – хорошо, избыток развращает.
- Руководитель, который заботится о сотрудниках и их семьях, поступает по совести и любви, тем самым свидетельствуя о Христе.
- Обеспечение достойной оплаты труда без задержек.
- Хранить верность слову, не использовать юридические лазейки для обмана.
- Любая монополия развращает, конкуренция – стимул стать лучше, а не «война» против ближнего.
- Соблюдать законы, честно платить налоги, отказываться от коррупции.
- Решать споры миром, а не судом: приоритет диалога и взаимных уступок.
Вольвач, говоря о работе Росаккредитации, добавил, что никакие регуляторные механизмы, правила, стандарты и угрозы штрафов не заменят системы ответственности, доверия, внутреннего этического и морального стандарта.
Христианство культуры [компании] должно уходить в сторону мировоззрения основателей и руководителей, говорит исполнительный директор АО «Управляющая компания ЭФКО» Сергей Иванов. С точки зрения норм, правил и этических ориентиров сама компания должна оставаться в светском нарративе, уточнил он. Если основатель компании придерживается христианского мировоззрения, тогда бизнес становится для него гораздо более сложной категорией.
Бизнес-процессы так или иначе пересекаются с человеческими жадностью и тщеславием, объяснил Иванов. По его мнению, христианство должно ставить руководителя компании перед вопросами: «Что такое метод достижения целей, которым я пользуюсь? Как я использую человеческие жадность и тщеславие в собственной работе?»
Понимание служения означает еще и то, что успех не может быть безусловной целью жизни человека, говорит председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Не каждый человек может достичь этого успеха и ничего унизительного с точки зрения человеческого достоинства в этом нет, уточнил он. Ответственность тех, кого общество воспринимает как успешных и кто является успешным, в понимании того, что с точки зрения человеческого достоинства они ничем не отличаются от людей, у которого такого успеха нет, считает Легойда.