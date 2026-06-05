«Фармасинтез» вложит 30 млрд рублей в расширение биотехпроизводства в Петербурге
«Фармасинтез-Норд», входящая в ГК «Фармасинтез», инвестирует как минимум 30 млрд руб. в создание третьей очереди высокотехнологичного биотехнологического производства в Санкт-Петербурге. Соответствующее соглашение подписали гендиректор компании Михаил Квасников и вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.
Подписание прошло на ПМЭФе в присутствии министра промышленности и торговли Антона Алиханова и губернатора Петербурга Александра Беглова.
Инвестиционная фаза проекта рассчитана на 2024–2029 гг., а вывод первых биотехнологических препаратов на рынок планируется в 2030 г. На полную мощность предприятие выйдет только в 2034–2036 гг.
По словам президента ГК «Фармасинтез» Викрама Пунии, открытие нового комплекса продолжит стратегию по локализации выпуска инновационных препаратов полного цикла в России. О каких именно лекарствах идет речь, в компании не сообщили. Представитель пресс-службы уточнил лишь, что это препараты в критически важных сегментах фармрынка и в стране их еще никто не производит.
«Фармасинтез» была основана в 1997 г. индийским предпринимателем Викрамом Пунией. Его портфель насчитывает более 350 наименований препаратов и свыше 60 наименований фармсубстанций. Объем производства составляет 100 млн упаковок в год. Препараты компании представлены в основных терапевтических областях: туберкулез, ВИЧ, онкология, сахарный диабет (в том числе препарат с действующим веществом семаглутид) и гепатит.
«Фармасинтез» экспортирует лекарства в 13 государств, в основном это страны СНГ, а также Сирия, Мьянма и Доминикана. В эти страны она поставляет более 130 препаратов для терапии ВИЧ, туберкулеза и т. д.
В 2025 г. выручка группы, по ее собственным данным, составила 50,5 млрд руб., EBITDA – 11,1 млрд руб.
На май 2026 г. Пуния владеет 100% АО «Фармасинтез», головной компании группы.