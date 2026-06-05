«Фармасинтез» вложит 30 млрд рублей в расширение биотехпроизводства в Петербурге

По словам президента ГК «Фармасинтез» Викрама Пунии, открытие нового комплекса продолжит стратегию по локализации выпуска инновационных препаратов полного цикла в России. О каких именно лекарствах идет речь, в компании не сообщили. Представитель пресс-службы уточнил лишь, что это препараты в критически важных сегментах фармрынка и в стране их еще никто не производит.