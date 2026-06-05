МКБ и ТМХ подписали соглашение о разработке и производстве подвижного состава

4 июня в рамках ПМЭФ-2026 стало известно, что МКБ профинансирует закупку сельскохозяйственной спецтехники АО «Росагролизинг» на 20 млрд руб. Банк будет выделять транши на финансирование лизинговых контрактов. В качестве предметов лизинга могут выступать спецтехника и оборудование для сельского хозяйства, электротехника или промышленные беспилотники, которые не загрязняют окружающую среду.