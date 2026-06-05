МКБ и ТМХ подписали соглашение о разработке и производстве подвижного состава
Московский кредитный банк (МКБ) и «Трансмашхолдинг» (ТМХ) займутся совместной разработкой и реализацией современного транспорта. Председатель правления МКБ Дина Маликова и гендиректор ТМХ Кирилл Липа подписали соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2026. Об этом сообщили на сайте банка.
Стороны договорились объединить усилия по направлениям, связанным с разработкой и реализацией инвестиционных проектов в сфере высокотехнологичного подвижного состава.
4 июня в рамках ПМЭФ-2026 стало известно, что МКБ профинансирует закупку сельскохозяйственной спецтехники АО «Росагролизинг» на 20 млрд руб. Банк будет выделять транши на финансирование лизинговых контрактов. В качестве предметов лизинга могут выступать спецтехника и оборудование для сельского хозяйства, электротехника или промышленные беспилотники, которые не загрязняют окружающую среду.