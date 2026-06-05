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«Роснефть» заключила соглашения с «Ютэйр», «Камазом» и «Росатомом»

Ведомости

ПАО «Роснефть» в рамках ПМЭФ-2026 заключило соглашения о стратегическом сотрудничестве с автопроизводителем «Камаз», авиакомпанией «Ютэйр» и госкорпорацией «Росатом». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сотрудничество с «Камазом» предполагает переход к интегральной аренде транспортных средств, что позволит «Роснефти» получить технику с качественным сервисным обслуживанием. Сам «Камаз» сможет увеличить объемы выпуска грузовых коммерческих автомобилей и спецтехники.

Стратегическое партнерство с авиакомпанией предполагает оказание услуг для авиационного обеспечения действующих и перспективных нефтегазовых проектов «Роснефти» до 2031 г.

С «Росатомом» компания начнет создание качественно новых технологических разработок в области добычи и переработки углеродов и применения новых источников энергии. Сотрудничество позволит реализовать научно-технический потенциал компаний для обеспечения технологического суверенитета страны, заявили в «Роснефти».

«Роснефть» в ходе ПМЭФ-2026 также подписала меморандум о развитии сотрудничества в сфере внутреннего автомобильного туризма с Тульской, Смоленской, Ульяновской областями и с Удмуртией.

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