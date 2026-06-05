«Роснефть» заключила соглашения с «Ютэйр», «Камазом» и «Росатомом»

ПАО «Роснефть» в рамках ПМЭФ-2026 заключило соглашения о стратегическом сотрудничестве с автопроизводителем «Камаз», авиакомпанией «Ютэйр» и госкорпорацией «Росатом». Об этом сообщили в пресс-службе компании.