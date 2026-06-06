Дмитриев рассказал о создании соцсетей «Позитивного предпринимательства»

Дмитриев подчеркнул, что для него было важно участие в сессии, так как нужно вести разговоры о будущем с теми, кто будет определять экономику РФ спустя 10–20 лет. По словам главы РФПИ, в ходе разговора были затронуты вопросы о том, как молодым людям переходить от идеи к реальному проекту, искать команду, работать с ИИ и создавать продукты, нужные населению и стране.