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Главная / Бизнес /

Дмитриев рассказал о создании соцсетей «Позитивного предпринимательства»

Ведомости

Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев принял участие в сессии Молодежного дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «30 вопросов о будущем». Он рассказал о развитии совместного с РФПИ проекта «Позитивное предпринимательство».

«Именно для поддержки таких инициатив мы развиваем сообщество «Позитивное предпринимательство» – пространство для обмена опытом, поиска единомышленников и реализации новых идей», – написал он.

Дмитриев подчеркнул, что для него было важно участие в сессии, так как нужно вести разговоры о будущем с теми, кто будет определять экономику РФ спустя 10–20 лет. По словам главы РФПИ, в ходе разговора были затронуты вопросы о том, как молодым людям переходить от идеи к реальному проекту, искать команду, работать с ИИ и создавать продукты, нужные населению и стране.

19 мая сам Дмитриев запустил официальный аккаунт в китайской социальной сети WeChat. Тогда он отметил, что намерен публиковать новости о глобальном экономическом сотрудничестве, инвестиционные наблюдения и идеи «позитивного предпринимательства». Сейчас у спецпредставителя президента РФ также есть аккаунты в X, Telegram и Max.

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