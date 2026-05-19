Дмитриев завел официальный аккаунт в китайской соцсети WeChat
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев запустил официальный аккаунт в китайской социальной сети WeChat. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Там уточнили, что аккаунт был открыт во время визита российской делегации в Китай.
В приветственном сообщении Дмитриев заявил, что намерен публиковать новости о глобальном экономическом сотрудничестве, инвестиционные наблюдения и идеи «позитивного предпринимательства».
«Рад приветствовать вас в официальном аккаунте в WeChat», – написал он.
Дмитриев также имеет аккаунты в X, Telegram и Max.
Президент России Владимир Путин 19 мая прибыл с официальным визитом в Китай. Самолет президента приземлился в 23:20 (18:20 мск) по местному времени в пекинском аэропорту «Шоуду».
20 мая пройдет основная программа визита Путина в КНР. Утром на площади Тяньаньмэнь пройдет встреча лидеров, символизирующая начало нового этапа отношений. В Доме народных собраний пройдут переговоры в узком и расширенном форматах.
Российская делегация включает вице-премьеров, министров, губернаторов и представителей бизнеса. По итогам планируется подписание около 40 документов и совместное заявление лидеров. Визит завершится церемонией открытия перекрестных годов образования.