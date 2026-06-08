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Главная / Бизнес /

Глава Карелии: поставки леса переориентированы на Азию и арабское направление

Ведомости

Карелия переориентировала поставки лесопромышленной продукции на азиатское и арабское направления. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал глава республики Артур Парфенчиков.

«Мы сейчас потеряли западный вектор и пытаемся найти себя на азиатском направлении, на арабском», – сказал он.

Сейчас основная покупательная способность сосредоточена в Китае, Японии, Южной Корее. При этом, указал Парфенчиков, на этом направлении требования к качеству отличаются. Корея готова покупать продукцию достаточно высокого качества, а Иран нет. Арабские страны тоже готовы покупать серьезную продукцию: «Но они разные. Египет – это одна история, Объединенные Арабские Эмираты – другая».

Артур Парфенчиков: «Идешь на рыбалку – смотри за границей»

Политика / Интервью

По его словам, заместить Европу по объемам поставок удалось.

«Ведомости» писали в феврале, что экспорт российских пиломатериалов (доски, брус и др.) в Индию в 2025 г. вырос в 2,6 раза по сравнению с показателем предыдущего года до 156 000 куб. м. Рост поставок в Индию произошел на фоне снижения экспорта в Китай, который является ключевым покупателем российских пиломатериалов.

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