Глава Карелии: поставки леса переориентированы на Азию и арабское направление

«Ведомости» писали в феврале, что экспорт российских пиломатериалов (доски, брус и др.) в Индию в 2025 г. вырос в 2,6 раза по сравнению с показателем предыдущего года до 156 000 куб. м. Рост поставок в Индию произошел на фоне снижения экспорта в Китай, который является ключевым покупателем российских пиломатериалов.