Власти Карелии добиваются отмены доначислений за аренду для ряда предприятий

С 1 января 2024 г. вступило в силу постановление правительства РФ, корректирующее этот механизм. Изначально предполагалось, что новые правила будут распространяться только на договоры аренды, заключенные после 2024 г. Однако в 2025 г. федеральные органы власти пересмотрели подход и начали прорабатывать решение о применении изменений ко всем действующим договорам, включая ранее заключенные.