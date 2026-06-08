Власти Карелии добиваются отмены доначислений за аренду для ряда предприятий
Власти Карелии добиваются отмены доначисления арендной платы для предприятий лесопромышленного комплекса. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил глава республики Артур Парфенчиков. Соответствующее обращение он направил первому вице-премьеру Денису Мантурову.
По словам Парфенчикова, проблема возникла после изменения порядка определения разрядов такс – показателей, которые используются при расчете арендной платы за пользование лесными участками.
С 1 января 2024 г. вступило в силу постановление правительства РФ, корректирующее этот механизм. Изначально предполагалось, что новые правила будут распространяться только на договоры аренды, заключенные после 2024 г. Однако в 2025 г. федеральные органы власти пересмотрели подход и начали прорабатывать решение о применении изменений ко всем действующим договорам, включая ранее заключенные.
Глава Карелии отметил, что республика совместно с Архангельской областью и рядом других регионов выступает за сохранение прежнего порядка расчета. По его оценке, распространение новых правил на действующие договоры создаст значительную дополнительную финансовую нагрузку на предприятия отрасли. Только для Карелии она может составить около 640 млн руб.
«Это очень большие деньги», – подчеркнул Парфенчиков.
Ситуация осложняется общими проблемами лесопромышленного комплекса. По словам руководителя региона, рентабельность предприятий находится под серьезным давлением. На экспортно ориентированный бизнес влияет в том числе курс рубля по отношению к доллару и другие факторы, которые снижают прибыльность производства. В этих условиях дополнительный рост арендных платежей может негативно сказаться на перспективах развития отрасли.