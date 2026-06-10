FT узнала о риске сокращения авиарейсов зимой из-за дорогого топлива

7 июня Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) опубликовала обновленный финансовый прогноз для глобальной авиаотрасли. Организация ожидает, что расходы авиакомпаний топливо в 2026 г. вырастут на $98 млрд и достигнут $350 млрд. По оценке ассоциации, это почти на 40% больше показателя 2025 г., когда затраты авиакомпаний на топливо составили $252 млрд. В IATA связывают рост расходов с конфликтом на Ближнем Востоке, фактическим закрытием Ормузского пролива и последовавшим скачком цен на авиакеросин.