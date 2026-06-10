FT узнала о риске сокращения авиарейсов зимой из-за дорогого топлива
Мировые авиакомпании рассматривают возможность пересмотра зимнего расписания и сокращения числа рейсов, если цены на авиатопливо останутся высокими на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителей отрасли.
Глава итальянской ITA Airways Йорг Эберхарт заявил, что при неблагоприятном сценарии перевозчику придется сократить до 20% рейсов в период с октября по апрель. «Возможно, потребуется помощь со стороны правительств, пока мы не знаем. Ситуация очень изменчива», – сказал он газете.
О возможном сокращении полетов предупредили и в Turkish Airlines. Финансовый директор авиакомпании Мурат Шекер отметил, что сохранение высоких цен на авиакеросин до осени может вынудить перевозчика сокращать частоту рейсов или даже прекращать полеты в определенные города.
В British Airways отметили, что пока не фиксируют существенного снижения спроса. Исполнительный директор авиакомпании Луис Гальего заявил, что в период с июля по сентябрь спрос на перелеты остается высоким. При этом перевозчик продолжает оценивать влияние роста цен на топливо и стоимости билетов на пассажирский рынок.
7 июня Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) опубликовала обновленный финансовый прогноз для глобальной авиаотрасли. Организация ожидает, что расходы авиакомпаний топливо в 2026 г. вырастут на $98 млрд и достигнут $350 млрд. По оценке ассоциации, это почти на 40% больше показателя 2025 г., когда затраты авиакомпаний на топливо составили $252 млрд. В IATA связывают рост расходов с конфликтом на Ближнем Востоке, фактическим закрытием Ормузского пролива и последовавшим скачком цен на авиакеросин.