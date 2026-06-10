Володин оценил назначение Шохина на должность бизнес-омбудсмена
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин будет укреплять, «цементировать» отношения законодателей с бизнес-сообществом на посту уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответ на вопрос «Ведомостей».
«Он очень толерантный человек, умеет вести диалог – это тоже важно. Поэтому надеемся, что с его приходом на эту должность у нас будут еще более эффективно выстраиваться отношения с бизнес-сообществом. Он их будет укреплять, цементировать. Мы с ним в коммуникациях», – сказал Володин.
По словам депутата, Шохин – профессиональный, подготовленный человек. Володин напомнил, что глава РСПП долгое время работал в Госдуме, в том числе был одним из руководителей нижней палаты, имеет опыт работы в правительстве и в руководстве Высшей школы экономики. Председатель ГД подчеркнул, что эти должности добавляют Шохину авторитета, расширяют его кругозор.
26 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новым бизнес-омбудсменом станет Шохин.
10 июня Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в законопроект об уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Закон предусматривает, что финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности уполномоченного будет проходить через автономную некоммерческую организацию, одним из учредителей которой является РФ. Сам он будет занимать пост председателя наблюдательного совета в организации, которую определит президент РФ.
Авторами поправок стали Володин, его первый заместитель Александр Жуков, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев и председатель комитета Госдумы по экономполитике Максим Топилин. Из закона предлагалось убрать формулировку о том, что бизнес-омбудсмен и его аппарат являются госорганом с правом образования юрлица.