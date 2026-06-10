Володин оценил назначение Шохина на должность бизнес-омбудсмена

«Он очень толерантный человек, умеет вести диалог – это тоже важно. Поэтому надеемся, что с его приходом на эту должность у нас будут еще более эффективно выстраиваться отношения с бизнес-сообществом. Он их будет укреплять, цементировать. Мы с ним в коммуникациях», – сказал Володин.