Таджикистан начал строительство IT-хаба с центром ИИ в Душанбе
Таджикистан в рамках проекта IT Hub Dushanbe планирует создать в столице региональный центр искусственного интеллекта (ИИ), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство инноваций и цифровых технологий при президенте республики.
«(Центр) станет одним из ключевых центров развития цифровых технологий и ИИ в Центральной Азии», – говорится в сообщении.
ЦОД в составе IT-хаба будет иметь мощность от 50 до 75 мегаватт. После запуска планируется привлекать ученых, инженеров и специалистов по ИИ из стран Центральной Азии и других государств.
Первый камень в основание комплекса, который будет построен в столичном районе Исмоили Сомони, 9 июня заложил председатель администрации города Рустами Эмомали.
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