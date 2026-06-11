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Таджикистан начал строительство IT-хаба с центром ИИ в Душанбе

Ведомости

Таджикистан в рамках проекта IT Hub Dushanbe планирует создать в столице региональный центр искусственного интеллекта (ИИ), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство инноваций и цифровых технологий при президенте республики.

«(Центр) станет одним из ключевых центров развития цифровых технологий и ИИ в Центральной Азии», – говорится в сообщении.

ЦОД в составе IT-хаба будет иметь мощность от 50 до 75 мегаватт. После запуска планируется привлекать ученых, инженеров и специалистов по ИИ из стран Центральной Азии и других государств.

Первый камень в основание комплекса, который будет построен в столичном районе Исмоили Сомони, 9 июня заложил председатель администрации города Рустами Эмомали.

Республика Таджикистан демонстрирует целенаправленную стратегию по преодолению технологического отставания через фокус подготовки ИТ-специалистов.

Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) обратилась в правительство России с просьбой сохранить возможность связи для абонентов – представителей компаний через мессенджеры Telegram и WhatsApp.

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